Р.Насіров запевнив, що не спілкувався з П.Порошенком після виходу з СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Тимчасово відсторонений від посади голови Державної фіскальної служби України Роман Насіров повідомив, що не спілкувався з Президентом України Петром Порошенком. Про це він сказав сьогодні журналістам перед засіданням Солом’янського райсуду Києва, який має розглянути клопотання САП про продовження обов’язків для Р.Насірова, передає УНН.
“Це дуже особисте питання, але я вам можу сказати, що не дзвонив (Президент Петро Порошенко — ред.). У мене засобів зв’язку немає. Мені не повернули телефони, які були незаконно вилучені”, — запевнив він.
Крім того, він розповів, що не спілкується також і з в.о. голови ДФС Ярославом Проданом.
Нагадаємо, 3 березня Кабінет міністрів відсторонив голову Державної фіскальної служби Романа Насірова від посади.
Р.Насірову 2 березня 2017 року вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.