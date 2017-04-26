Р.Насіров запевнив, що не спілкувався з П.Порошенком після виходу з СІЗО

“Це дуже особисте питання, але я вам можу сказати, що не дзвонив (Президент Петро Порошенко — ред.). У мене засобів зв’язку немає. Мені не повернули телефони, які були незаконно вилучені”, — запевнив він.

Крім того, він розповів, що не спілкується також і з в.о. голови ДФС Ярославом Проданом.

Нагадаємо, 3 березня Кабінет міністрів відсторонив голову Державної фіскальної служби Романа Насірова від посади.

Р.Насірову 2 березня 2017 року вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.