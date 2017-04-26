Р.Насиров заверил, что не общался с П.Порошенко после выхода из СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Временно отстранен от должности председателя Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров сообщил, что не общался с Президентом Украины Петром Порошенко. Об этом он сказал сегодня журналистам перед заседанием Соломенского райсуда Киева, который должен рассмотреть ходатайство САП о продлении обязанностей Р.Насирова, передает УНН.
"Это очень личный вопрос, но я вам могу сказать, что не звонил (Президент Петр Порошенко - ред.). у меня средств связи нет. Мне не вернули телефоны, которые были незаконно изъяты", - заверил он.
Кроме того, он рассказал, что не общается также и с и.о. председателя ДФС Ярославом проданы.
Напомним, 3 марта Кабинет министров отстранил председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова от должности.
Р.Насирову 2 марта 2017 вручили уведомление о подозрении.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, который за него внесла жена.