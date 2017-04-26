Р.Насиров заверил, что не общался с П.Порошенко после выхода из СИЗО

"Это очень личный вопрос, но я вам могу сказать, что не звонил (Президент Петр Порошенко - ред.). у меня средств связи нет. Мне не вернули телефоны, которые были незаконно изъяты", - заверил он.

Кроме того, он рассказал, что не общается также и с и.о. председателя ДФС Ярославом проданы.

Напомним, 3 марта Кабинет министров отстранил председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова от должности.

Р.Насирову 2 марта 2017 вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, который за него внесла жена.