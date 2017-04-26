Р.Насиров заверил, что не общался с П.Порошенко после выхода из СИЗО

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30755 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97536 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150130 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114000 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114911 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111580 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103589 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106853 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103396 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152033 просмотра

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Р.Насиров заверил, что не общался с П.Порошенко после выхода из СИЗО

Р.Насиров заверил, что не общался с П.Порошенко после выхода из СИЗО

Киев  •  УНН

 • 10180 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Временно отстранен от должности председателя Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров сообщил, что не общался с Президентом Украины Петром Порошенко. Об этом он сказал сегодня журналистам перед заседанием Соломенского райсуда Киева, который должен рассмотреть ходатайство САП о продлении обязанностей Р.Насирова, передает УНН.

"Это очень личный вопрос, но я вам могу сказать, что не звонил (Президент Петр Порошенко - ред.). у меня средств связи нет. Мне не вернули телефоны, которые были незаконно изъяты", - заверил он.

Кроме того, он рассказал, что не общается также и с и.о. председателя ДФС Ярославом проданы.

Напомним, 3 марта Кабинет министров отстранил председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова от должности.

Р.Насирову 2 марта 2017 вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, который за него внесла жена.

Украинские Национальные Новости

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