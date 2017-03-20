Р.Насіров вийшов на зв'язок і задекламував вірш Л.Костенко

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Відсторонений від виконання обов'язків голови ДФС Роман Насіров вперше після внесення за нього застави в 100 млн грн вийшов на зв'язок в Facebook, передає УНН.

“Довго думав з чого почати і написати, але по роботі почну вже завтра... Було трошки часу почитати і незважаючи на не простий, м’яко кажучи, період у житті, не написати про це не можу. Бо кожен українець, кожен свідомий громадянин сьогодні мусить віддати шану Ліні Костенко, яка нині святкує свій день народження,” — написав він.

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“Скільки їй років — не важливо. Прочитайте її поезію та прозу — і зрозумієте, що ця Жінка буде душею молодою до останнього подиху. Нині вона така ж молода. Така ж завзята і смілива. Так ж геніальна. Для мене гордість жити з такою Людиною в одну епоху,” — додав Р.Насіров.

Як повідомляв УНН, вночі 16 березня тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО.

Його дружина внесла заставу у сумі 100 млн грн.

Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.

Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

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