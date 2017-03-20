Р.Насиров вышел на связь и задекламировал стихотворение Л. Костенко

"Долго думал с чего начать и написать, но по работе начну уже завтра ... Было немного времени почитать и несмотря на не простой, мягко говоря, период в жизни, не написать об этом не могу. Потому что каждый Украинец, каждый сознательный гражданин сегодня должен отдать дань Лине Костенко, которая сейчас празднует свой день рождения", - написал он.

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"Сколько ей лет - не важно. Прочитайте ее поэзию и прозу - и поймете, что эта женщина будет душой молодой до последнего вздоха. Сейчас она такая же молодая. Такая же упорная и смелая. Так же гениальна. Для меня гордость жить с таким человеком в одну эпоху ", - добавил Р.Насиров.

Как сообщал УНН, ночью 16 марта временно отстраненный председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.

Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.