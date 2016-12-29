Р.Насіров: у грудні задекларовано рекордні 16,5 млрд грн нарахувань ПДВ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У грудні 2016 року платниками задекларовано рекордну суму ПДВ до сплати — 16,5 млрд гривень. Таким чином, зафіксовано найбільший показник за всю історію адміністрування цього податку. Про це зазначив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС України.
За словами Р.Насірова, у грудні 2016 року платниками задекларовано рекордну суму ПДВ до сплати — 16,5 млрд грн, що є найбільшим показником за всю історію адміністрування цього податку.
При цьому, за словами очільника ДФС України, цього року спостерігається щомісяця зростання декларування та сплати ПДВ. Зокрема, у першій половині 2015 року середньомісячна сплата була на рівні 8 млрд грн.