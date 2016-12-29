Р.Насиров: в декабре задекларировали рекордные 16,5 млрд грн начислений НДС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В декабре 2016 года плательщики задекларировали рекордную сумму НДС к уплате - 16,5 млрд гривен. Таким образом, зафиксирован наибольший показатель за всю историю администрирования этого налога. Об этом заявил глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.
По словам Р.Насирова, в декабре 2016 года плательщики задекларировали рекордную сумму НДС к уплате - 16,5 млрд грн, что является наибольшим показателем за всю историю администрирования этого налога.
При этом, по словам главы ГФС Украины, в этом году наблюдается ежемесячно рост декларирования и уплаты НДС. В частности, в первой половине 2015 г. среднемесячная оплата была на уровне 8 млрд грн.