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Р.Насиров: в декабре задекларировали рекордные 16,5 млрд грн начислений НДС

Р.Насиров: в декабре задекларировали рекордные 16,5 млрд грн начислений НДС

Киев • УНН

 • 9434 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В декабре 2016 года плательщики задекларировали рекордную сумму НДС к уплате - 16,5 млрд гривен. Таким образом, зафиксирован наибольший показатель за всю историю администрирования этого налога. Об этом заявил глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.

По словам Р.Насирова, в декабре 2016 года плательщики задекларировали рекордную сумму НДС к уплате - 16,5 млрд грн, что является наибольшим показателем за всю историю администрирования этого налога.

При этом, по словам главы ГФС Украины, в этом году наблюдается ежемесячно рост декларирования и уплаты НДС. В частности, в первой половине 2015 г. среднемесячная оплата была на уровне 8 млрд грн.

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