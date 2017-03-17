Р.Насіров прийшов на допит до НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров прийшов на допит до Національного антикорупційного бюро України, передає кореспондент УНН.
Перед приміщенням НАБУ Р.Насіров розповів журналістам, що абсолютну більшість паспортів у нього забрали під час обшуків, вони зараз у детективів.
“Два закордонних, один внутрішній”, — уточнив він.
Як повідомляв УНН, вночі 16 березня тимчасово відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО.
Його дружина внесла заставу у сумі 100 млн грн.
Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.