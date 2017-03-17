Р.Насиров пришел на допрос в НАБУ

Перед помещением НАБУ Р.Насиров рассказал журналистам, что абсолютное большинство паспортов у него забрали во время обысков, они сейчас у детективов.

"Два иностранных, один внутренний", - уточнил он.

Как сообщал УНН, ночью 16 марта временно отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.

Его жена внесла залог в сумме 100 млн грн.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.