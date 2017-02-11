Р.Насіров ліквідовує підрозділ Одеської митниці, який був створений за допомогою міжнародних партнерів – Ю.Марушевська
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Голова ДФС підписав розпорядження про ліквідацію підрозділу “Відкритий митний простір” на Одеській митниці, який був створений за допомогою міжнародних партнерів України. Про це в ефірі “5 каналу” заявила екс-начальник Одеської митниці ДФС Юлія Марушевська, передає УНН.
“Буквально кілька тижнів тому було підписано указ голови Державної фіскальної служби щодо ліквідації підрозділу „Відкритий митний простір“. Це 124 нових митники, навчених за американські та європейські гроші”, — сказала вона.
Марушевська додала: “Цей підрозділ ліквідований, ці митники отримують повідомлення про скорочення. Це пояснюється тим, що нам потрібно скорочувати наші державні органи, треба позбавлятися чиновників. І в нас вирішили позбавитися кого? Молодих, освічених. А ті, хто там десятиліттями крадуть, вони зараз повиходили зі своїх безкінечних річних відпусток, доки я там працювала, і поновилися на посаді”.
Екс-голова Одеської митниці також зазначила, що десятки мільйонів доларів фінансової допомоги на реформування української митниці наразі заморожені.