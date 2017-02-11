Р.Насіров ліквідовує підрозділ Одеської митниці, який був створений за допомогою міжнародних партнерів – Ю.Марушевська

“Буквально кілька тижнів тому було підписано указ голови Державної фіскальної служби щодо ліквідації підрозділу „Відкритий митний простір“. Це 124 нових митники, навчених за американські та європейські гроші”, — сказала вона.

Марушевська додала: “Цей підрозділ ліквідований, ці митники отримують повідомлення про скорочення. Це пояснюється тим, що нам потрібно скорочувати наші державні органи, треба позбавлятися чиновників. І в нас вирішили позбавитися кого? Молодих, освічених. А ті, хто там десятиліттями крадуть, вони зараз повиходили зі своїх безкінечних річних відпусток, доки я там працювала, і поновилися на посаді”.

Екс-голова Одеської митниці також зазначила, що десятки мільйонів доларів фінансової допомоги на реформування української митниці наразі заморожені.