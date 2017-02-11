Р.Насиров ликвидирует подразделение Одесской таможни, которое было создано с помощью международных партнеров - Ю.Марушевская
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Гдава ГФС подписал распоряжение о ликвидации подразделения "Открытое таможенное пространство" на Одесской таможне, которое было создано с помощью международных партнеров Украины. Об этом в эфире "5 канала" заявила экс-начальник Одесской таможни ГФС Юлия Марушевская, передает УНН.
"Буквально несколько недель назад был подписан указ главы Государственной фискальной службы по ликвидации подразделения "Открытое таможенное пространство ". Это 124 новых таможенника, обученных за американские и европейские деньги", - сказала она.
Марушевская добавила: "Это подразделение ликвидировано, эти таможенники получают сообщение о сокращении. Это объясняется тем, что нам нужно сокращать наши государственные органы, надо избавляться от чиновников. И у нас решили избавиться от кого? Молодых, образованных. А те, кто там десятилетиями воруют, они сейчас вышли из своих бесконечных летних отпусков, пока я там работала, и возобновились в должности ".
Экс-глава Одесской таможни также отметила, что десятки миллионов долларов финансовой помощи на реформирование украинской таможни пока заморожены.