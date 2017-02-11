Р.Насиров ликвидирует подразделение Одесской таможни, которое было создано с помощью международных партнеров - Ю.Марушевская

"Буквально несколько недель назад был подписан указ главы Государственной фискальной службы по ликвидации подразделения "Открытое таможенное пространство ". Это 124 новых таможенника, обученных за американские и европейские деньги", - сказала она.

Марушевская добавила: "Это подразделение ликвидировано, эти таможенники получают сообщение о сокращении. Это объясняется тем, что нам нужно сокращать наши государственные органы, надо избавляться от чиновников. И у нас решили избавиться от кого? Молодых, образованных. А те, кто там десятилетиями воруют, они сейчас вышли из своих бесконечных летних отпусков, пока я там работала, и возобновились в должности ".

Экс-глава Одесской таможни также отметила, что десятки миллионов долларов финансовой помощи на реформирование украинской таможни пока заморожены.