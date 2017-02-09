Р.Надаль виразив бажання стати в майбутньому президентом ФК "Реал"

“Якщо ви питаєте мене, хотів би я стати президентом „Реала“ — звичайно, хотів би, чому ні? Наразі у команди чудові справи. Зараз у клубу відмінний президент, і я не думаю, що я потрібен „Реалу“, але ми ніколи не знаємо, що може статися в майбутньому”, — заявив 14-кратний переможець турнірів Великого шолому.

Нагадаємо, що Р.Надаль поступився у фіналі Australian Open-2017 швейцарцю Роджеру Федереру.