Р.Надаль выразил желание стать в будущем президентом ФК "Реал"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Ведущий теннисист мира испанец Рафаэль Надаль, который является болельщиком "Реала", не исключил возможности возглавить мадридский клуб в качестве президента, сообщает УНН со ссылкой на сайт Goal.
"Если вы спрашиваете меня, хотел бы я стать президентом "Реала" - конечно, хотел бы, почему нет? Сейчас у команды замечательные дела. Сейчас у клуба отличный президент, и я не думаю, что я нужен "Реалу", но мы не знаем, что может произойти в будущем ", - заявил 14-кратный победитель турниров Большого шлема.
Напомним, что Р.Надаль уступил в финале Australian Open-2017 швейцарцу Роджеру Федереру.