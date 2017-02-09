Р.Надаль выразил желание стать в будущем президентом ФК "Реал"

"Если вы спрашиваете меня, хотел бы я стать президентом "Реала" - конечно, хотел бы, почему нет? Сейчас у команды замечательные дела. Сейчас у клуба отличный президент, и я не думаю, что я нужен "Реалу", но мы не знаем, что может произойти в будущем ", - заявил 14-кратный победитель турниров Большого шлема.

Напомним, что Р.Надаль уступил в финале Australian Open-2017 швейцарцу Роджеру Федереру.