Р.Надаль став останнім півфіналістом Australian Open
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Іспанський тенісист Рафаель Надаль здобув перемогу над канадцем Мілошем Раонічем у чвертьфінальному поєдинку на Australian Open, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Попри значну статистичну перевагу третьої ракетки світу М.Раоніча за ейсами (14:4), 9-й сіяний турніру Р.Надаль не віддав опонентові жодного сету – 6:4, 7:6 (7), 6:4.
Примітно, що для Р.Надаля ця перемога стала 50-ю в кар'єрі на кортах турніру AUS Open.
Варто відзначити, що в півфіналі іспанський тенісист зустрінеться із представником Болгарії 15-м сіяним Григором Дімітровим.
Додамо також, 31-річний Р.Надаль вперше потрапив у півфінал на турнірах Великого Шолома після виступу на Ролан Гаррос-2014 і вп'яте у кар'єрі на австралійському "мейджорі".
Як повідомляв УНН, першу пару 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу склали швейцарці Роджер Федерер і Станіслас Вавринка.