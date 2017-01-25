Р.Надаль стал последним полуфиналистом Australian Open
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над канадцем Милошем Раоничем в четвертьфинальном поединке на Australian Open, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Несмотря на значительное статистическое преимущество третьей ракетки мира М.Раонича по эйсам (14:4), 9-й сеяный турнира Р.Надаль не отдал оппоненту ни одного сета – 6:4, 7:6 (7), 6:4.
Примечательно, что для Р.Надаля эта победа стала 50-й в карьере на кортах турнира AUS Open.
Стоит отметить, что в полуфинале испанский теннисист встретится с представителем Болгарии 15-м сеяным Григором Димитровым.
Добавим также, 31-летний Р.Надаль впервые попал в полуфинал на турнирах Большого Шлема после выступления на Ролан Гаррос-2014 и пятый раз в карьере на австралийском "мейджори".
Как сообщал УНН, первую пару 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису составили швейцарцы Роджер Федерер и Станислас Вавринка.