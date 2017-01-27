Р.Надаль став другим фіналістом Australian Open
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Іспанський тенісист Рафаель Надаль став другим фіналістом Australian Open, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
У півфінальному поєдинку, який тривав близько п'яти годин, проти болгарського тенісиста Григора Діммітрова іспанець здобув перемогу у п'яти сетах: 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4.
Додамо, що дев'ята ракетка світу вперше з 2014 року пробився у фінал турніру Великого шолому.
Як повідомляв УНН, Роджер Федерер переміг у швейцарському дербі Станісласа Вавринку в рамках півфінального протистояння Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, що відбувається у Мельбурні.