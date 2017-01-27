Р.Надаль стал вторым финалистом Australian Open

В полуфинальном поединке, который длился около пяти часов, против болгарского теннисиста Григора Диммитрова испанец одержал победу в пяти сетах: 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7 ), 6:4.

Добавим, что девятая ракетка мира впервые с 2014 года пробился в финал турнира Большого шлема.

Как сообщал УНН, Роджер Федерер победил в швейцарском дерби Станисласа Вавринку в рамках полуфинального противостояния Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.