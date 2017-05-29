Р.Кравченко: Генпрокурору не обов'язково бути присутнім на засіданнях суду по справі В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Генеральному прокурору Юрію Луценко не обов’язково бути присутнім на судових засіданнях у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Про це сказав сьогодні на брифінгу прокурор Руслан Кравченко, передає кореспондент УНН.
“Як старший групи прокурорів, я заявляю відповідально, що на суді присутні та підтримують державне обвинувачення два професійні прокурора, які в змозі довести вину та підтримувати державні обвинувачення надалі. Щодо участі самого Генерального прокурора України Юрія Луценка необхідності я не бачу, але він має право. Але це не обов’язок, як говорив шановний захисник В.Сердюк”, — сказав Р.Краченко.
Раніше обвинувачення попросило суд дати дозвіл на заочний судовий процес над В.Януковичем.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.
20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.