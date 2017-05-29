Р.Кравченко: Генпрокурору не обязательно присутствовать на заседаниях суда по делу В.Януковича

"Как старший группы прокуроров, я заявляю ответственно, что на суде присутствовали и поддерживают государственное обвинение два профессиональных прокурора, которые в состоянии доказать вину и поддерживать государственные обвинения в дальнейшем. Об участии самого Генерального прокурора Украины Юрия Луценко необходимости я не вижу, но он имеет право. Но это не обязанность, как говорил уважаемый защитник Сердюк ", - сказал Р.Краченко.

Ранее обвинение попросило суд дать разрешение на заочный судебный процесс над Януковичем.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

20 января 2017 Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.