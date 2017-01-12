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Р.Кадиров повідомив про чотирьох ліквідованих бойовиків під час спецоперації у Чечні

Р.Кадиров повідомив про чотирьох ліквідованих бойовиків під час спецоперації у Чечні

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Чотири бойовики були ліквідовані та ще десятки затримані під час спецоперації у Чечні. Про це повідомив глава регіону Рамзан Кадиров, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.

“Під час проведення спецоперації в населених пунктах Курчалоєвського району в середу ввечері знищені четверо бойовиків, одного з цієї групи вдалося затримати. Одному з озброєних бойовиків з цієї групи, скориставшись темним часом доби, вдалося сховатися”, — розповів Р.Кадиров.

Він також повідомив, під час зіткнення влада Чечні втратила “одного свого бойового товариша”.

За його словами, за останні дві доби з початку операції затримано кілька десятків бойовиків і їх спільників, вилучено міни, вибухові речовини, боєприпаси та зброю.

Р.Кадиров заявив, що жителі населених пунктів з розумінням ставляться до проведення спецоперації та повідомляють всю відому їм інформацію. За його словами, жертв і постраждалих серед цивільного населення немає, також немає руйнувань.

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