Р.Кадыров сообщил о четырех ликвидированных боевиках в ходе спецоперации в Чечне
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Четыре боевика были ликвидированы и еще десятки задержаны в ходе спецоперации в Чечне. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Во время проведения спецоперации в населенных пунктах Курчалоевского района в среду вечером уничтожены четверо боевиков, одного из этой группы удалось задержать. Одному из вооруженных боевиков из этой группы, воспользовавшись темным временем суток, удалось скрыться", - рассказал Р.Кадыров.
Он также сообщил, что во время столкновения власть Чечни потеряла "одного своего боевого товарища".
По его словам, за последние двое суток с начала операции задержали несколько десятков боевиков и их сообщников, изъяли мины, взрывчатые вещества, боеприпасы и оружие.
Р.Кадыров заявил, что жители населенных пунктов с пониманием относятся к проведению спецоперации и сообщают всю известную им информацию. По его словам, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет, также нет разрушений.