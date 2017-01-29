Р.Федерер вп'яте виграв Australian Open

Р.Федерер, в п'яти сетах з рахунком 6: 4, 3: 6, 6: 1, 3: 6, 6: 3 здолав Р.Надаля.

Сам матч тривав більше трьох з половиною годин.

"Якщо чесно, я був радий навіть програшу...теніс - важкий спорт, тут не буває нічиїх, але якщо б вони були, то я б з радістю погодився сьогодні на нічию і розділив її з Рафой", - заявив Р.Федерер після перемоги.

Як повідомляв УНН, українка М.Костюк перемогла в юніорському Australian Open.