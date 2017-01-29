Р.Федерер пятый раз выиграл Australian Open

Р.Федерер, в пяти сетах со счетом 6: 4, 3: 6, 6: 1, 3: 6, 6: 3 одолел Р.Надаля.

Сам матч продолжался более трех с половиной часов.

"Если честно, я был рад даже проигрышу ... теннис - тяжелый спорт, здесь не бывает ничьих, но если бы они были, то я бы с радостью согласился сегодня на ничью и разделил ее с Рафой", - заявил Р.Федерер после победы.

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