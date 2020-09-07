Пятов та Срна потрапили до найбільш титулованих футболістів світу

Голкіпер збірної України Андрій Пятов посів 23-тє місце із 26 завойованими трофеями. Інший українець Ярослав Ракицький розмістився на 41 позиції — 24 трофеї.

Нинішній директор донецького клубу з футболу Даріо Срна з 29 завойованими титулами розташувався на 16-му рядку. Бразилець Фернандіньо, який виступає за “Манчестер Сіті”, виграв 28 турнірів (19-е місце).

Зазначимо також, найтитулованішим футболістом світу визнаний колишній оборонець “Барселони” і “ПСЖ” бразилець Дані Алвес, який виступає на батьківщині за “Сан-Паулу” (41 трофей). За ним розташувалися його колишні одноклубники по каталонській команді — іспанець Андрес Іньєста (39 титулів), аргентинець Ліонель Мессі і бразилець Максвелл (обидва — по 37).

Як повідомляв УНН, захисник “Динамо” отримав важке травмування та вилетів з гри на півроку.