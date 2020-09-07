Пятов и Срна попали в самых титулованных футболистов мира

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов занял 23-е место из 26 завоеванными трофеями. Другой украинец Ярослав Ракицкий разместился на 41 позиции — 24 трофея.

Нынешний директор донецкого клуба по футболу Дарио Срна с 29 завоеванными титулами расположился на 16-й строчке. Бразилец Фернандиньо, который выступает за “Манчестер Сити” выиграл 28 турниров (19-е место).

Отметим также, самым титулованным футболистом мира признан бывший защитник “Барселоны” и “ПСЖ” бразилец Дани Алвес, выступающий на родине за “Сан-Паулу” (41 трофей). За ним расположились его бывшие одноклубники по каталонской команде — испанец Андрес Иньеста (39 титулов), аргентинец Лионель Месси и бразилец Максвелл (оба — по 37).

Как сообщал УНН, защитник “Динамо” получил тяжелую травму и вылетел из игры на полгода.