П’ятьох школярів на Вінниччині госпіталізували до лікарні через отруєння газом з балончика

“До лікарні доставили 12 школярів, які поскаржились на печіння в горлі та головний біль після розпилення газового балончика у навчальному закладі. Усім провели огляд та зробили аналізи. П’ятьох дітей госпіталізували. Їхній стан неважкий, але вони залишилися під наглядом медиків. Двоє батьків написали відмову від госпіталізації. Стан ще п’ятьох школярів був близьким до задовільного і не потребував лікарняного нагляду”, — розповів В.Паненко.

Нагадаємо, школярів та вчителів евакуювали зі школи на Вінниччині через розпилення газового балончика.