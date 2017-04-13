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П’ятьох школярів на Вінниччині госпіталізували до лікарні через отруєння газом з балончика

Київ • УНН

 • 12049 перегляди

ВІННИЦЯ-КИЇВ. 13 квітня. УНН. До Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні через отруєння газом з балончика госпіталізували п’ятьох школярів Вороновицької школи №1. Про це кореспонденту УНН-Центр в ексклюзивному коментарі повідомив головний лікар медзакладу Василь Паненко.

“До лікарні доставили 12 школярів, які поскаржились на печіння в горлі та головний біль після розпилення газового балончика у навчальному закладі. Усім провели огляд та зробили аналізи. П’ятьох дітей госпіталізували. Їхній стан неважкий, але вони залишилися під наглядом медиків. Двоє батьків написали відмову від госпіталізації. Стан ще п’ятьох школярів був близьким до задовільного і не потребував лікарняного нагляду”, — розповів В.Паненко.

Нагадаємо, школярів та вчителів евакуювали зі школи на Вінниччині через розпилення газового балончика.

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