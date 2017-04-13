Пять школьников в Винницкой области госпитализировали в больницу из-за отравления газом из баллончика

"В больницу доставили 12 школьников, которые пожаловались на жжение в горле и головную боль после распыления газового баллончика в учебном заведении. Всем провели осмотр и сделали анализы. Пять детей госпитализированы. Их состояние не тяжелое, но они остались под наблюдением медиков. Двое родителей написали отказ от госпитализации. Состояние еще пятерых школьников было близко к удовлетворительному и они не нуждались в больничном надзоре", - рассказал В.Паненко.

Напомним, школьников и учителей эвакуировали из школы в Винницкой области из-за распыления газового баллончика.