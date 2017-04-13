Пять школьников в Винницкой области госпитализировали в больницу из-за отравления газом из баллончика

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 64398 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107904 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165596 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121532 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119622 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114135 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105311 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107303 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103761 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157065 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пять школьников в Винницкой области госпитализировали в больницу из-за отравления газом из баллончика

Пять школьников в Винницкой области госпитализировали в больницу из-за отравления газом из баллончика

Киев  •  УНН

 • 12045 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Винницкую областную детскую клиническую больницу из-за отравления газом из баллончика госпитализировали пятерых школьников Вороновицкий школы №1. Об этом корреспонденту УНН-Центр в эксклюзивном комментарии сообщил главный врач медучреждения Василий Паненко.

"В больницу доставили 12 школьников, которые пожаловались на жжение в горле и головную боль после распыления газового баллончика в учебном заведении. Всем провели осмотр и сделали анализы. Пять детей госпитализированы. Их состояние не тяжелое, но они остались под наблюдением медиков. Двое родителей написали отказ от госпитализации. Состояние еще пятерых школьников было близко к удовлетворительному и они не нуждались в больничном надзоре", - рассказал В.Паненко.

Напомним, школьников и учителей эвакуировали из школы в Винницкой области из-за распыления газового баллончика.

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