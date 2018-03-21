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П'ятьох посадовців-хабарників затримали у різних регіонах країни

П'ятьох посадовців-хабарників затримали у різних регіонах країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Протягом 20 березня працівники територіальних управлінь захисту економіки Нацполіції, слідчих підрозділів поліції областей та прокуратур затримали п'ятьох посадовців, які загалом одержали понад 83 тисячі гривень неправомірної вигоди. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України, передає УНН.

Так, на Черкащині затримали сільського голову і директора одного з коледжів. Голову села було затримано в Умані під час одержання 28 тис. грн хабара. Вказані кошти він одержав за надання в оренду приміщення за заниженою орендною платою. А директор коледжу - голова тендерного комітету одержав від суб’єкта господарювання 20 тис. грн за безперешкодне перерахування коштів за постачання товарів до навчального закладу.

У Сумській області викрили у хабарництві головного державного інспектора обласного управління Держпродспоживслужби. Фігурант організував злочинну "схему" видачі посвідчень водія без складання відповідних іспитів. Затримали його під час одержання останньої частини неправомірної вигоди. Загалом зловмисник одержав 23 тис. грн.

В Одесі посадовець Київської райадміністрації також не втримався від можливості додаткового заробітку. Головний спеціаліст районної адміністрації отримав від приватного підприємця 8 тис. грн "подяки" за не притягнення його до адміністративної відповідальності за порушення норм у сфері благоустрою території.

У Житомирській області правоохоронці затримали начальника районного сектору ГУ ДМС України. За винагороду у 4,3 тис. грн посадовець прискорював процедуру видачі біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Під час одержання вказаної суми фігуранта було затримано.

Нагадаємо, у період з 14 по 20 березня до списку хабарників серед представників інших професій потрапили архітектор, лікар, освітянин та лісник.

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