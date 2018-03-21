Пятерых чиновников-взяточников задержали в разных регионах страны

В частности, в Черкасской области задержали сельского голову и директора одного из колледжей. Глава села был задержан в Умани при получении 28 тыс. грн взятки. Указанные средства он получил за предоставление в аренду помещения по заниженной арендной плате. А директор колледжа - председатель тендерного комитета получил от предприятия 20 тыс. грн за беспрепятственное перечисление средств за поставку товаров в учебное заведение.

В Сумской области разоблачили во взяточничестве главного государственного инспектора областного управления Госпродпотребслужбы. Фигурант организовал преступную "схему" выдачи удостоверений водителя без сдачи соответствующих экзаменов. Задержали его при получении последней части неправомерной выгоды. Всего злоумышленник получил 23 тыс. грн.

В Одессе чиновник Киевской райадминистрации также не удержался от возможности дополнительного заработка. Главный специалист районной администрации получил от частного предпринимателя 8 тыс. грн "благодарности" за непривлечение его к административной ответственности за нарушение норм в сфере благоустройства территории.

В Житомирской области правоохранители задержали начальника районного сектора ГУ ГМС Украины. За вознаграждение в 4,3 тыс. грн чиновник ускорял процедуру выдачи биометрических паспортов гражданина Украины для выезда за границу. При получении указанной суммы фигурант был задержан.

Напомним, в период с 14 по 20 марта в список взяточников среди представителей других профессий попали архитектор, врач, педагог и лесник.