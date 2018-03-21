Пятерых чиновников-взяточников задержали в разных регионах страны

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 10976 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 15797 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 62242 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 73396 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101817 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109064 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116498 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121853 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132956 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Пятерых чиновников-взяточников задержали в разных регионах страны

Пятерых чиновников-взяточников задержали в разных регионах страны

Киев  •  УНН

 • 12200 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В течение 20 марта работники территориальных управлений защиты экономики Нацполиции, следственных подразделений полиции областей и прокуратур задержали пятерых должностных лиц, которые в целом получили более 83 тысяч гривен неправомерной выгоды. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, передает УНН.

В частности, в Черкасской области задержали сельского голову и директора одного из колледжей. Глава села был задержан в Умани при получении 28 тыс. грн взятки. Указанные средства он получил за предоставление в аренду помещения по заниженной арендной плате. А директор колледжа - председатель тендерного комитета получил от предприятия 20 тыс. грн за беспрепятственное перечисление средств за поставку товаров в учебное заведение.

В Сумской области разоблачили во взяточничестве главного государственного инспектора областного управления Госпродпотребслужбы. Фигурант организовал преступную "схему" выдачи удостоверений водителя без сдачи соответствующих экзаменов. Задержали его при получении последней части неправомерной выгоды. Всего злоумышленник получил 23 тыс. грн.

В Одессе чиновник Киевской райадминистрации также не удержался от возможности дополнительного заработка. Главный специалист районной администрации получил от частного предпринимателя 8 тыс. грн "благодарности" за непривлечение его к административной ответственности за нарушение норм в сфере благоустройства территории.

В Житомирской области правоохранители задержали начальника районного сектора ГУ ГМС Украины. За вознаграждение в 4,3 тыс. грн чиновник ускорял процедуру выдачи биометрических паспортов гражданина Украины для выезда за границу. При получении указанной суммы фигурант был задержан.

Напомним, в период с 14 по 20 марта в список взяточников среди представителей других профессий попали архитектор, врач, педагог и лесник.

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