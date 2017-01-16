П’ятьох осіб злочинного угрупування судитимуть на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. На Полтавщині до суду направлено обвинувальний акт щодо п'ятьох членів організованої злочинної групи. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури полтавської області.
Так, упродовж 2016 року зазначені особи вимагали гроші у мешканців міста Горішні Плавні, б’ючи, мордуючи останніх, завдаючи їм тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, у тому числі погрожуючи застосувати вогнепальну зброю. Суми вимагань були різними: від 200 гривень до 5 тисяч доларів США.
Під час досудового розслідування встановлено чотири таких епізоди. Окрім цього, організатори злочинної групи замовили та організували, а інші учасники вбили 37-річного жителя Кременчука (кримінального авторитета на прізвисько “Кирпич”), через виниклі неприязні стосунки під час поділу сфер злочинної діяльності.
Обвинувальний акт стосовно 5 членів організованої групи за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів затверджено та направлено до суду для розгляду по суті.
Довідково: члени організованої групи обвинувачуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, п. п.11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 311 КК України.