Пять человек преступной группировки будут судить в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Полтавской области в суд направили обвинительное заключение по пяти членам организованной преступной группы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.
Так, в течение 2016 г. указанные лица требовали деньги у жителей города Горишни Плавни, избивая, истязая последних, нанося им телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе угрожая применить огнестрельное оружие. Суммы вымогательств были разными: от 200 гривен до 5 000 долларов США.
Во время досудебного расследования установлено четыре таких эпизода. Кроме этого, организаторы преступной группы заказали и организовали, а другие участники убили 37-летнего жителя Кременчуга (криминального авторитета по прозвищу "Кирпич"), из-за возникших неприязненных отношений во время разделения сфер преступной деятельности.
Обвинительный акт в отношении 5 членов организованной группы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу.
Справка: члены организованной группы обвиняются по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, п.п.11, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 311 УК Украины.