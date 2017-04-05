П'ятиповерхівка горіла у Миколаєві
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Миколаївські рятувальники ліквідували пожежу в квартирі п'ятиповерхового житлового будинку. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Миколаївської області.
Сьогодні, 5 квітня, о 14:22 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, розташованому у Інгульському районі м. Миколаєва, по проспекту Богоявленському.
По прибуттю встановлено, що горіння виникло біля вхідних дверей. В помешканні утворилося щільне задимлення, яке розповсюдилося на сходову клітину. О 14:35 пожежу локалізували, о 14:45 ліквідували на площі 5 кв.м. Для гасіння залучались 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.
Причина пожежі – коротке замикання електропроводки.
Як повідомляв УНН, пожежу на складі в Чернігові гасили понад 7 годин.