Пятиэтажка горела в Николаеве

Сегодня, 5 апреля, в 14:22 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома, расположенном в Ингульскому районе. Николаева, по проспекту Богоявленском.

По прибытию установлено, что горение возникло у входной двери. В доме образовалось плотное задымление, которое распространилось на лестничную клетку. В 14:35 пожар был локализован, в 14:45 ликвидировали на площади 5 кв.м. Для тушения привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

Причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

Как сообщал УНН, пожар на складе в Чернигове тушили более 7 часов.