П'ятеро українців завоювали медалі боксерського турніру в Азербайджані

За підсумками змагань в активі “синьо-жовтої” команди п’ять нагород, серед яких чотири “бронзи” та одна срібна нагороди.

Отож, призерами змагань стали:

“Срібло” — Артем Усик (вагова категорія 91 кг)

“Бронза” — Ігор Сопінський, Станіслав Батій, Богдан Головач і Віктор Труш.

Як повідомляв УНН, Микола Буценко став переможцем престижного турніру в Болгарії “Странджа-2017”.