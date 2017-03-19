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П'ятеро українців завоювали медалі боксерського турніру в Азербайджані

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Збірна України з боксу успішно виступила на Міжнародному турнірі класу “А” — “Великий шовковий шлях”, який проходив цими днями в Азербайджані, інформує УНН з посиланням на Федерацію боксу України.

За підсумками змагань в активі “синьо-жовтої” команди п’ять нагород, серед яких чотири “бронзи” та одна срібна нагороди.

Отож, призерами змагань стали:

“Срібло” — Артем Усик (вагова категорія 91 кг)
“Бронза” — Ігор Сопінський, Станіслав Батій, Богдан Головач і Віктор Труш.

Як повідомляв УНН, Микола Буценко став переможцем престижного турніру в Болгарії “Странджа-2017”.

Українські Національні Новини

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