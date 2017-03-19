Пять украинцев завоевали медали боксерского турнира в Азербайджане
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Сборная Украины по боксу успешно выступила на Международном турнире класса "А" - "Великий шелковый путь", который проходил на днях в Азербайджане, информирует УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.
По итогам соревнований в активе "сине-желтой" команды пять наград, среди которых четыре "бронзы" и одна серебряная награда.
Итак, призерами соревнований стали:
"Серебро" - Артем Усик (весовая категория 91 кг)
"Бронза" - Игорь Сопинский, Станислав Батий, Богдан Головач и Виктор Труш.
Как сообщал УНН, Николай Буценко стал победителем престижного турнира в Болгарии "Странджа-2017".