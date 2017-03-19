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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 117556 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 132622 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 140037 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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11 марта, 14:12 • 130434 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 121507 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106912 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107807 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 104019 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Пять украинцев завоевали медали боксерского турнира в Азербайджане

Киев • УНН

 • 8324 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Сборная Украины по боксу успешно выступила на Международном турнире класса "А" - "Великий шелковый путь", который проходил на днях в Азербайджане, информирует УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

По итогам соревнований в активе "сине-желтой" команды пять наград, среди которых четыре "бронзы" и одна серебряная награда.

Итак, призерами соревнований стали:

"Серебро" - Артем Усик (весовая категория 91 кг)
"Бронза" - Игорь Сопинский, Станислав Батий, Богдан Головач и Виктор Труш.

Как сообщал УНН, Николай Буценко стал победителем престижного турнира в Болгарии "Странджа-2017".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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