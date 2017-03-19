Пять украинцев завоевали медали боксерского турнира в Азербайджане

По итогам соревнований в активе "сине-желтой" команды пять наград, среди которых четыре "бронзы" и одна серебряная награда.

Итак, призерами соревнований стали:

"Серебро" - Артем Усик (весовая категория 91 кг)

"Бронза" - Игорь Сопинский, Станислав Батий, Богдан Головач и Виктор Труш.

Как сообщал УНН, Николай Буценко стал победителем престижного турнира в Болгарии "Странджа-2017".