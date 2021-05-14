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П'ятеро українських моряків захворіли на малярію, один помер

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. П'ятеро українських моряків захворіли на малярію, один з них помер, повідомили у Центрі громадського здоров'я. Тепер відомство направило запит до лабораторного центру МОЗ на водному транспорті - чи є на борту суден препарати проти малярії для всіх членів екіпажу та можливості їх отримання, передає УНН

П'ятеро українських моряків захворіли на малярію, один помер

Цитата:

"За оперативною інформацією від лабораторних центрів, зареєстровано завезені випадки малярії у п’яти громадян України. Один із випадків став летальним. Усі хворі — співробітники морських суден, які курсували до країн Африки", - повідомили у ЦГЗ.

Деталі

На початку травня в Одесі малярію підтвердили у 43-річного чоловіка. Хворий протягом останніх п’ять місяців був капітаном морського судна (газовоза), яке здійснювало перевезення до портів Анголи.

Чоловіка госпіталізували до приватного медичного закладу на шостий день після проявів симптомів — підвищення температури до 39°С, озноб, пітливість, слабкість, головний біль. До цього чоловік приймав жарознижуючі препарати. Наступного дня після госпіталізації через погіршення стану хворого перевели до реанімації міської інфекційної лікарні. Малярію підтвердили лабораторно. Хворому проводиться специфічне лікування та дезінтоксикаційна терапія.

"Інформації про проведення хіміопрофілактики проти малярії в період перебування в рейсі — відсутня. Запит до крюінгової компанії направлено. Епідрозслідування продовжується", - відзначили у ЦГЗ.

Один завезений випадок малярії став летальним. Помер 31-річний чоловік з Одеської області. Він протягом останніх шести місяців працював кухарем на борту морського судна, яке курсувало до країн Африки (Сенегал, Кот-д’Івуар, Конго).

Під час епідрозслідування з’ясувалося, що "чоловік під час рейсу протималярійні препарати не отримував".

За запитом Лабораторного центру МОЗ на водному транспорті стало відомо, що на тому ж судні перебували шестеро моряків — громадян України, усі одночасно повернулися до України. Так, з’ясувалося, що ще двоє з них захворіли на малярію та госпіталізовані до лікувальних закладів у місті Херсон та місті Миколаїв.

Зокрема, за повідомленням із Херсонського лабцентру, хворий звернувся по медичну допомогу на сьомий день хвороби лише після телефонної розмови з колегами по судну, коли довідався, що двоє із них захворіли на малярію, а один помер. У важкому стані чоловіка госпіталізували. Діагноз підтвердили лабораторно та призначили специфічне лікування.

Ще одного моряка, члена екіпажу, направили на обстеження. З двома наразі зв’язатися не вдалося.

"Згідно з опитуваннями, хіміопрофілактика проти малярії під час перебування на рейсі не проводилася. Направлено запит до судновласника щодо проведення хіміопрофілактики", - зауважили у ЦГЗ.

Також наприкінці квітня в місті Херсон було зареєстровано випадок завезеної тропічної малярії — у чоловіка 35 років, який працював старшим помічником капітана на теплоході для перевозки контейнерів із Грузії до країн Африки (Бенін, Камерун, Заїр, Намібія, Нігерія) та Азії (Шрі-Ланка, Сінгапур).

Епідрозслідуванням встановлено, що хворий медкомісію та інструктаж із профілактики малярії проходив. Проте профілактичне лікування проти малярії не приймав.

"Центр громадського здоров’я направив запит до лабораторного центру МОЗ на водному транспорті щодо наявності на борту морських суден препаратів проти малярії для всіх членів екіпажу та можливості їх отримання за схемою під час перебування в ендемічних із малярії країнах", - вказали у відомстві.

Довідково

Малярія — загрозливе для життя захворювання, що передається через укуси комарів. Малярія піддається профілактиці та лікуванню. Для профілактики захворювання потрібно приймати протималярійні препарати або хіміопрофілактику. Для цього потрібно заздалегідь проконсультуватися з лікарем, адже хіміопрофілактика залежить від країни, куди ви подорожуєте, і її потрібно розпочати за кілька тижнів до поїздки.

Симптоми малярії з’являються через 10–15 днів після укусу інфікованого комара. Перші симптоми — лихоманка, головний біль — можуть проявлятися слабко, що ускладнює виявлення малярії.

Лікування необхідно розпочати протягом перших 24 годин після прояву симптомів, інакше малярія може розвинутися в серйозне захворювання й закінчитися смертю.

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