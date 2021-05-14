Пятеро украинских моряков заболели малярией, один умер

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31276 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 66738 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 114378 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 108058 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 61716 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72066 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186350 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150400 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158256 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138574 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
37%
Популярные новости

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17959 просмотра

У Общественного вещания новый председатель правления: выбрали Николая Чернотицкого

15 апреля, 14:36 • 11550 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15851 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 14553 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12982 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 114380 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 108060 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86482 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98681 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128669 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 4992 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10446 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12989 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15858 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17965 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Пятеро украинских моряков заболели малярией, один умер

Киев • УНН

 • 21802 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Пятеро украинских моряков заболели малярией, один из них скончался, сообщили в Центре общественного здоровья. Теперь ведомство направило запрос в лабораторный центр Минздрава на водном транспорте - есть ли на борту судов препараты против малярии для всех членов экипажа и возможности их получения, передает УНН.

Пятеро украинских моряков заболели малярией, один умер

Цитата:

"По оперативной информации от лабораторных центров, зарегистрировано завезенные случаи малярии у пяти граждан Украины. Один из случаев стал летальным. Все больные - сотрудники морских судов, курсировавших в страны Африки", - сообщили в ЦОЗ.

Детали

В начале мая в Одессе малярию подтвердили у 43-летнего мужчины. Больной в течение последних пяти месяцев был капитаном морского судна (газовоза), которое осуществляло перевозки в порты Анголы.

Мужчину госпитализировали в частное медицинское учреждение на шестой день после проявления симптомов - повышение температуры до 39°С, озноб, потливость, слабость, головная боль. До этого мужчина принимал жаропонижающие препараты. На следующий день после госпитализации из-за ухудшения состояния больного перевели в реанимацию городской инфекционной больницы. Малярию подтвердили лабораторно. Больному проводится специфическое лечение и дезинтоксикационная терапия.

"Информации о проведении химиопрофилактики против малярии в период пребывания в рейсе - отсутствует. Запрос крюинговой компании направлено. Эпидрасследование продолжается", - отметили в ЦОС.

Один завезенный случай малярии стал летальным. Умер 31-летний мужчина из Одесской области. Он в течение последних шести месяцев работал поваром на борту морского судна, курсировавшего в страны Африки (Сенегал, Кот-д'Ивуар, Конго).

Во время эпидрасследования выяснилось, что "мужчина во время рейса противомалярийные препараты не получал".

По запросу Лабораторного центра Минздрава на водном транспорте стало известно, что на том же судне находились шестеро моряков - граждан Украины, все одновременно вернулись в Украину. Так, выяснилось, что двое из них заболели малярией и госпитализированы в лечебные учреждения в городе Херсон и городе Николаев.

В частности, по сообщению из Херсонского лабцентра, больной обратился за медицинской помощью на седьмой день болезни только после телефонного разговора с коллегами по судну, когда узнал, что двое из них заболели малярией, а один умер. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали. Диагноз подтвердили лабораторно и назначили специфическое лечение.

Еще одного моряка, члена экипажа, направили на обследование. С двумя пока связаться не удалось.

"Согласно опросам, химиопрофилактика против малярии во время пребывания на рейсе не проводилась. Направлен запрос судовладельца о проведении химиопрофилактики", - отметили в ЦОЗ.

Также в конце апреля в городе Херсон был зарегистрирован случай завезенной тропической малярии - у мужчины 35 лет, работавшего старшим помощником капитана на теплоходе для перевозки контейнеров из Грузии в страны Африки (Бенин, Камерун, Заир, Намибия, Нигерия) и Азии (Шри-Ланка, Сингапур).

Эпидрасследованием установлено, что больной медкомиссию и инструктаж по профилактике малярии проходил. Однако профилактическое лечение против малярии не принимал.

"Центр общественного здоровья направил запрос в лабораторный центр Минздрава на водном транспорте о наличии на борту морских судов препаратов против малярии для всех членов экипажа и возможности их получения по схеме во время пребывания в эндемичных по малярии странах", - указали в ведомстве.

Справка

Малярия - угрожающее для жизни заболевание, передающееся через укусы комаров. Малярия поддается профилактике и лечению. Для профилактики заболевания нужно принимать противомалярийные препараты или химиопрофилактику. Для этого нужно предварительно проконсультироваться с врачом, ведь химиопрофилактика зависит от страны, куда вы путешествуете, и ее нужно начать за несколько недель до поездки.

Симптомы малярии появляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Первые симптомы - лихорадка, головная боль - могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии.

Лечение необходимо начать в течение первых 24 часов после проявления симптомов, иначе малярия может развиться в серьезное заболевание и закончиться смертью.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровьеКриминал и ЧП
Brent
$64.89
Bitcoin
$84,175.90
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,247.05
Ethereum
$1,599.66