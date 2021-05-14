Пятеро украинских моряков заболели малярией, один умер

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"По оперативной информации от лабораторных центров, зарегистрировано завезенные случаи малярии у пяти граждан Украины. Один из случаев стал летальным. Все больные - сотрудники морских судов, курсировавших в страны Африки", - сообщили в ЦОЗ.

Детали

В начале мая в Одессе малярию подтвердили у 43-летнего мужчины. Больной в течение последних пяти месяцев был капитаном морского судна (газовоза), которое осуществляло перевозки в порты Анголы.

Мужчину госпитализировали в частное медицинское учреждение на шестой день после проявления симптомов - повышение температуры до 39°С, озноб, потливость, слабость, головная боль. До этого мужчина принимал жаропонижающие препараты. На следующий день после госпитализации из-за ухудшения состояния больного перевели в реанимацию городской инфекционной больницы. Малярию подтвердили лабораторно. Больному проводится специфическое лечение и дезинтоксикационная терапия.

"Информации о проведении химиопрофилактики против малярии в период пребывания в рейсе - отсутствует. Запрос крюинговой компании направлено. Эпидрасследование продолжается", - отметили в ЦОС.

Один завезенный случай малярии стал летальным. Умер 31-летний мужчина из Одесской области. Он в течение последних шести месяцев работал поваром на борту морского судна, курсировавшего в страны Африки (Сенегал, Кот-д'Ивуар, Конго).

Во время эпидрасследования выяснилось, что "мужчина во время рейса противомалярийные препараты не получал".

По запросу Лабораторного центра Минздрава на водном транспорте стало известно, что на том же судне находились шестеро моряков - граждан Украины, все одновременно вернулись в Украину. Так, выяснилось, что двое из них заболели малярией и госпитализированы в лечебные учреждения в городе Херсон и городе Николаев.

В частности, по сообщению из Херсонского лабцентра, больной обратился за медицинской помощью на седьмой день болезни только после телефонного разговора с коллегами по судну, когда узнал, что двое из них заболели малярией, а один умер. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали. Диагноз подтвердили лабораторно и назначили специфическое лечение.

Еще одного моряка, члена экипажа, направили на обследование. С двумя пока связаться не удалось.

"Согласно опросам, химиопрофилактика против малярии во время пребывания на рейсе не проводилась. Направлен запрос судовладельца о проведении химиопрофилактики", - отметили в ЦОЗ.

Также в конце апреля в городе Херсон был зарегистрирован случай завезенной тропической малярии - у мужчины 35 лет, работавшего старшим помощником капитана на теплоходе для перевозки контейнеров из Грузии в страны Африки (Бенин, Камерун, Заир, Намибия, Нигерия) и Азии (Шри-Ланка, Сингапур).

Эпидрасследованием установлено, что больной медкомиссию и инструктаж по профилактике малярии проходил. Однако профилактическое лечение против малярии не принимал.

"Центр общественного здоровья направил запрос в лабораторный центр Минздрава на водном транспорте о наличии на борту морских судов препаратов против малярии для всех членов экипажа и возможности их получения по схеме во время пребывания в эндемичных по малярии странах", - указали в ведомстве.

Справка

Малярия - угрожающее для жизни заболевание, передающееся через укусы комаров. Малярия поддается профилактике и лечению. Для профилактики заболевания нужно принимать противомалярийные препараты или химиопрофилактику. Для этого нужно предварительно проконсультироваться с врачом, ведь химиопрофилактика зависит от страны, куда вы путешествуете, и ее нужно начать за несколько недель до поездки.

Симптомы малярии появляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Первые симптомы - лихорадка, головная боль - могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии.

Лечение необходимо начать в течение первых 24 часов после проявления симптомов, иначе малярия может развиться в серьезное заболевание и закончиться смертью.