П’ятеро українських бійців зазнали поранень за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення АТО загиблих серед українських військових немає, але зазнали поранень п’ятеро українських воїнів. Про це у суботу сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих немає, але п’ятеро воїнів отримали поранення", - сказав А.Лисенко.
Нагадаємо, за минулу добу, з 7 на 8 квітня, в зоні проведенння АТО бойовики 43 рази обстріляли позиції українських військових.
Найбільша кількість обстрілів зафіксована поблизу Маріуполя.