П’ятеро українських бійців зазнали поранень за добу в зоні АТО

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих немає, але п’ятеро воїнів отримали поранення", - сказав А.Лисенко.

Нагадаємо, за минулу добу, з 7 на 8 квітня, в зоні проведенння АТО бойовики 43 рази обстріляли позиції українських військових.

Найбільша кількість обстрілів зафіксована поблизу Маріуполя.