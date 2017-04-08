Пятеро украинских бойцов получили ранения за сутки в зоне АТО

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших нет, но пятеро воинов получили ранения", - сказал А.Лысенко.

Напомним, за минувшие сутки, с 7 на 8 апреля, в зоне проведения АТО боевики 43 раза обстреляли позиции украинских военных.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано вблизи Мариуполя.