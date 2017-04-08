Пятеро украинских бойцов получили ранения за сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО погибших среди украинских военных нет, но получили ранения пятеро украинских воинов. Об этом в субботу сообщил на брифинге представитель министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших нет, но пятеро воинов получили ранения", - сказал А.Лысенко.
Напомним, за минувшие сутки, с 7 на 8 апреля, в зоне проведения АТО боевики 43 раза обстреляли позиции украинских военных.
Наибольшее количество обстрелов зафиксировано вблизи Мариуполя.