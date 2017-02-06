П’ятеро школярів на Рівненщині викрадали в селян кролів
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 6 лютого. УНН. П’ятеро неповнолітніх школярів за три дні викрали 14 кролів у жителів сіл Малин, Ставище та Бобрин Млинівського району Рівненщини. Злодіїв вдалося знайти завдяки слідам санчат, повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненської області.
На зникнення тварин люди поскаржилися в поліцію. Слідчі з’ясували, що батькам 14-річні підлітки казали — йдуть ввечері кататися на санях. Кролів хлопці розбирали по домівках, а їх появу у господарстві пояснювали тим, що нібито взяли у товариша.
Дюжину кролів правоохоронці повернули власникам, а дві тварини на той час вже були неживі.
Усі підлітки із благополучних сімей, і раніше вони у поле зору правоохоронців не потрапляли. За фактами крадіжок розпочато досудове розслідування. Слідчі вирішують питання про повідомлення хлопцям про підозру у скоєнні злочинів. За санкцією інкримінованої дітям ч. 1 ст. 185 ККУ їм загрожує трирічне ув’язнення.