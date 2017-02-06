Пятеро школьников в Ровенской области похищали у сельских жителей кроликов

На исчезновение животных люди пожаловались в полицию. Следователи выяснили, что родителям 14-летние подростки говорили, что идут вечером кататься на санях. Кроликов парни разбирали по домам, а их появление в хозяйстве объясняли тем, что якобы взяли у друга.

Дюжину кроликов правоохранители вернули владельцам, а двое животных в то время уже были неживые.

Все подростки из благополучных семей, и раньше они в поле зрения правоохранителей не попадали. По фактам краж начато досудебное расследование. Следователи решают вопрос о сообщении о подозрении в совершении преступлений. По санкции инкриминируемой детям ч. 1 ст. 185 УК им грозит трехлетнее заключение.