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П'ятеро підлітків провалилися під лід у Краснодарському краї Росії

П'ятеро підлітків провалилися під лід у Краснодарському краї Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. У Краснодарському краї Росії п'ятеро підлітків провалилися під лід, один з них загинув. Про це повідомляє прес-служба управління СК РФ по Краснодарському краю, передає УНН.

У неділю, 15 січня, п’ятеро підлітків переходили річку Кірпілі поблизу селища Садовод Краснодарського краю і провалилися під лід.

“Наразі один постраждалий врятований, тіло ще одного витягли з водойми”, — йдеться у повідомленні.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Слідчі проводять огляд місця події, та встановлюють обставини події.

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