П'ятеро підлітків провалилися під лід у Краснодарському краї Росії

У неділю, 15 січня, п’ятеро підлітків переходили річку Кірпілі поблизу селища Садовод Краснодарського краю і провалилися під лід.

“Наразі один постраждалий врятований, тіло ще одного витягли з водойми”, — йдеться у повідомленні.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Слідчі проводять огляд місця події, та встановлюють обставини події.