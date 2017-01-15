Пятеро подростков провалились под лед в Краснодарском крае
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В Краснодарском крае пятеро подростков провалились под лед, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по Краснодарскому краю, передает УНН.
В воскресенье, 15 января, пятеро подростков переходили реку Кирпили вблизи поселка Садовод Краснодарского края и провалились под лед.
"Сейчас один пострадавший спасен, тело еще одного извлекли из водоема", - говорится в сообщении.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Следователи проводят осмотр места происшествия, и устанавливают обстоятельства происшествия.