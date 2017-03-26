П'ятеро осіб загинули внаслідок падіння військового гелікоптера біля Краматорська - Міноборони (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. За попередньою інформацією, п'ятеро осіб загинуло внаслідок падіння гелікоптера МІ-2 біля Краматорська. Про це у коментарі УНН повідомила речник Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк.
“Є інформація про загибель п’ятьох осіб (внаслідок падіння військового гелікоптера біля Краматорська — ред.), троє членів екіпажу та двоє пасажирів. Це попередня інформація”, — сказала О.Гаврилюк.
Наразі, за її словами, на місці події працює відповідна комісія.
Як повідомляв УНН, 26 березня поблизу Краматорська, що на Донеччині, розбився військовий гелікоптер МІ-2.
За попередньою версією, причина падіння — зіткнення з лінією електропередач.