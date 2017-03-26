Пять человек погибли в результате падения военного вертолета возле Краматорска - Минобороны (дополнено)

“Есть информация о гибели пяти человек (вследствие падения военного вертолета возле Краматорска — ред.), трое членов экипажа и двое пассажиров. Это предварительная информация”, — сказала Е.Гаврилюк.

Сейчас, по ее словам, на месте происшествия работает соответствующая комиссия.

Как сообщал УНН, 26 марта вблизи Краматорска, Донецкой области, разбился военный вертолет МИ-2.

По предварительной версии, причина падения — столкновение с линией электропередач.