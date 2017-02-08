П'ятеро людей постраждали внаслідок ДТП на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. На Житомирщині у дорожньо-транспортній пригоді за участі двох автівок травмовано 5 людей. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Житомирської області.
Попередньо встановлено, що близько 11:00 8 лютого на 14 км автодороги Житомир – Могилів-Подільський водій автомобіля “Тойота Крузер”, 30-річний житомирянин, рухаючись у напрямку м. Бердичева, не впорався з керуванням на слизькій дорозі та виїхав на зустрічну смугу руху. У результаті сталося лобове зіткнення позашляховика з автомобілем “Фольксваген Т5” під керуванням 40-річного жителя Житомирського району, що рухався убік обласного центру.
Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 55-річний пасажир “Тойоти”, водій та троє пасажирів “Фольксвагена”: жінка і чоловік, жителі Житомирського району, та киянин.
Усі обставини ДТП з’ясовуються у рамках досудового розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Як повідомляв УНН, на трасі Одеса-Київ перекинулась вантажівка.