Пять человек пострадали в результате ДТП в Житомирской области

Предварительно установлено, что около 11:00 8 февраля на 14 км автодороги Житомир - Могилев-Подольский водитель автомобиля "Тойота Крузер", 30-летний житель Житомира, двигаясь в направлении г. Бердичева, не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу движения. В результате произошло лобовое столкновение внедорожника с автомобилем "Фольксваген Т5" под управлением 40-летнего жителя Житомирского района, который двигался в сторону областного центра.

В результате ДТП телесные повреждения получили 55-летний пассажир "Тойоты", водитель и трое пассажиров "Фольксвагена": женщина и мужчина, жители Житомирского района, и киевлянин.

Все обстоятельства ДТП выясняются в рамках досудебного расследования по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Как сообщал УНН, на трассе Одесса-Киев перевернулся грузовик.