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П'ятеро футболістів покинули склад ФК "Олімпік"

П'ятеро футболістів покинули склад ФК "Олімпік"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. У складі донецького “Олімпіку” відбулися значні зміни. Клуб Романа Санжара покинули відразу п’ятеро виконавців, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФК “Олімпік”.

З теперішнього часу за “Олімпік” не виступатимуть: 26-річний захисник Кирило Петров, 28-річний нападник Володимир Лисенко, 20-річний нападник Ілля Корнєв, 19-річний півзахисник Єгор Демченко і 26-річний півзахисник Максим Драченко.

Зазначається, що у В.Лисенка закінчився контракт з клубом, решта виконавці покинули “Олімпік” з обопільної згоди сторін.

Повідомляється, що К.Петров провів за донеччан 22 поєдинки в УПЛ (2 м’ячі) і перейшов до складу азербайджанського “Нефтчі”.

На рахунку В.Лисенка 43 поєдинки і 8 голів, у М.Драченка 53 проведені зустрічі в найвищому дивізіоні чемпіонату України.

Як повідомляв УНН, 5-й клуб нинішнього сезону УПЛ “Олімпік” повернув до складу іспанського півзахисника Моху.

Українські Національні Новини

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