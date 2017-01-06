Пятеро футболистов покинули состав ФК "Олимпик"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В составе донецкого "Олимпика" произошли значительные изменения. Клуб Романа Санжара покинули сразу пятеро исполнителей, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Олимпик".
С настоящего времени за "Олимпик" выступят: 26-летний защитник Кирилл Петров, 28-летний нападающий Владимир Лысенко, 20-летний нападающий Илья Корнев, 19-летний полузащитник Егор Демченко и 26-летний полузащитник Максим Драченко.
Отмечается, что в В.Лысенко закончился контракт с клубом, остальные исполнители покинули "Олимпик" по обоюдному согласию сторон.
Сообщается, что К.Петров провел за дончан 22 поединка в УПЛ (2 мяча) и перешел в состав азербайджанского "Нефтчи".
На счету В.Лысенко 43 поединка и 8 голов, в М.Драченка 53 проведены встречи в высшем дивизионе чемпионата Украины.
Как сообщал УНН, 5-й клуб в нынешнем сезоне УПЛ "Олимпик" вернул в состав испанского полузащитника Моху.