П'ятеро дипломатів з ОАЕ загинули внаслідок вибуху в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. П’ятеро дипломатів з Об’єднаних Арабських Еміратів загинули внаслідок вибуху в місті Кандагар, передає УНН з посиланням на BBC.
Дипломати загинули у гостьовому будинку місцевого губернатора. Посол ОАЕ залишився живим, але був поранений. ОАЕ офіційно підтвердили смерть своїх представників.
Як зазначили в ОАЕ, загиблі відповідали за “гуманітарні, освітні і проекти розвитку”.
В ОАЕ оголосили триденну жалобу.
Нагадаємо, вибух стався у вівторок, 10 січня. Усього загинули 11 осіб, та 18 отримали поранення.