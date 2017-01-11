П'ятеро дипломатів з ОАЕ загинули внаслідок вибуху в Афганістані

Дипломати загинули у гостьовому будинку місцевого губернатора. Посол ОАЕ залишився живим, але був поранений. ОАЕ офіційно підтвердили смерть своїх представників.

Як зазначили в ОАЕ, загиблі відповідали за “гуманітарні, освітні і проекти розвитку”.

В ОАЕ оголосили триденну жалобу.

Нагадаємо, вибух стався у вівторок, 10 січня. Усього загинули 11 осіб, та 18 отримали поранення.