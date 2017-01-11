Пятеро дипломатов из ОАЭ погибли в результате взрыва в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Пятеро дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов погибли в результате взрыва в городе Кандагар, передает УНН со ссылкой на BBC.
Дипломаты погибли в гостевом доме местного губернатора. Посол ОАЭ остался жив, но был ранен. ОАЭ официально подтвердили смерть своих представителей.
Как отметили в ОАЭ, погибшие отвечали за "гуманитарные, образовательные и проекты развития".
В ОАЭ объявили трехдневный траур.
Напомним, взрыв произошел во вторник, 10 января. Всего погибли 11 человек, и 18 получили ранения.